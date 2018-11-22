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Хамес Родригес хочет вернуться в "Реал"

Атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес недоволен нынешним отношением со стороны главного тренера "Баварии" Нико Ковача и планирует вернуться в мадридский "Реал".

По информации Marca, колумбийский футболист рассматривает возможность перехода в туринский "Ювентус". Также к игроку проявляли интерес клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).

Напомним, что текущем сезоне Родригес провел 11 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

"Газета.ру"
Теги: Родригес Реал Бавария
Сегодня, 22:32
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