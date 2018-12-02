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Криштиану Роналду установил новый рекорд "Ювентуса" в матче с "Фиорентиной"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил свой десятый гол в нынешнем сезоне Серии А в матче 14-го тура против "Фиорентины".

Форвард реализовал пенальти на 79-й минуте встречи.

Последний раз игроку "старой синьоры" удавалось забить десять мячей в ворота соперников в 14 дебютных матчах в чемпионате Италии в сезоне-1957/58. Это был валлийский футболист Джон Чарльз.

1 декабря туринский клуб одолел флорентийский со счетом 3:0.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус Фиорентина
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