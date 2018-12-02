Массимилиано Аллегри считает "Ювентус" командой великих людей

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри положительно отозвался о команде после матча 14-го тура Серии А против "Фиорентины".Встреча состоялась 1 декабря и закончилась уверенной победой туринского клуба со счетом 3:0."Это было нелегко, весь город ждал этой игры. Я попросил ребят показать свой уровень. После первого тайма, в котором мы смотрелись не лучшим образом, мы реорганизовались.Второй гол позволил нам избавиться от напряжения и расслабиться. Но с такой командой как "Фиорентина" нужно быть осторожными, потому что игры с ними не заканчиваются до самого финального свистка.Я рад победе и хочу отметить, что у нас команда великих чемпионов, талантов, но прежде всего великих людей. Но нужно продолжать работать и двигаться к цели", - передает слова Аллегри Football Italia.Стоит отметить, что за 14 туров "Ювентус" набрал 40 очков и является единоличным лидером турнирной таблицы. "Наполи", который идет вторым", имеет в активе на 11 очков меньше.