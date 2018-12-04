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Антуан Гризманн: не понимаю, что я ещё должен был сделать, чтобы получить эту награду?

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн признался, что не расстраивается из-за того, что не смог стать обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 года.

"Я не разочарован. Очень горд попасть в число номинантов и быть чемпионом мира. Рассчитываю, что в будущем на месте Модрича будет кто-то их моих партнёров по клубу или сборной.

В прошедшем году я выиграл Лигу Европы и чемпионат мира. Что ещё я должен был сделать, чтобы победить? Не понимаю", — приводит слова Гризманна Goal.com.
Теги: Гризманн Модрич
Сегодня, 08:48
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#4  avnik  море (Сегодня, 11:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Я тоже не понял за что хорвату дали награду.


Ну, вы даете - хорваты смогли обыграть саму Россию...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  nedva  Russia (Сегодня, 10:33)
  • +1
  •  (1)
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Болеет за:
«Спартак»
...Что ещё я должен был сделать, чтобы победить? Не понимаю..

Пахать как Роналду и Месси, тащить команду все 90 минут игры, а не 20 и перестать понтоваться перед зрителями. Повзрослеть, наконец.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 10:05)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Стать лучшим бомбардиром на ЧМ, хотя бы, забив 7 мячей и опередив Гэрри Кейна.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 08:55)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я тоже не понял за что хорвату дали награду.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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