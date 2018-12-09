Немецкий вратарь откусил себе кусочек языка по ходу игры

Вратарь "Аугсбурга" Андреас Люте получил жуткую травму в матче немецкой Бундеслиги против леверкузенского "Байера".Люте вышел на эту игру со сломанным ранее пальцем, но по ходу игры получил еще одно повреждение.На 30-й минуте Люте в одном из эпизодов столкнулся с игроком соперников Кеином Фолландом и получил от него коленом по челюсти. Как признался сам Люте после игры, в этом инциденте он из-за резкого удара откусил себе кусочек языка, поэтому врачам "Аугсбурга" пришлось применить обезболивающие."Сейчас болит шея, плюс я лишился кусочка языка. Но ничего, никаких проблем", - цитирует Люте Sky.