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Немецкий вратарь откусил себе кусочек языка по ходу игры

Вратарь "Аугсбурга" Андреас Люте получил жуткую травму в матче немецкой Бундеслиги против леверкузенского "Байера".

Люте вышел на эту игру со сломанным ранее пальцем, но по ходу игры получил еще одно повреждение.

На 30-й минуте Люте в одном из эпизодов столкнулся с игроком соперников Кеином Фолландом и получил от него коленом по челюсти. Как признался сам Люте после игры, в этом инциденте он из-за резкого удара откусил себе кусочек языка, поэтому врачам "Аугсбурга" пришлось применить обезболивающие.

"Сейчас болит шея, плюс я лишился кусочка языка. Но ничего, никаких проблем", - цитирует Люте Sky.

Sport24
Теги: Аугсбург Люте
Сегодня, 15:00
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#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:37)
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Ты - не ты, когда голоден


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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