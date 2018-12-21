Агент Боккетти отреагировал на слухи об уходе итальянца из "Спартака"

Андреа Д’Амико, агент защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, опроверг информацию о том, что итальянец может покинуть московский клуб зимой.Ранее твиттер sport_inside сообщил, что "Спартак" решил расстаться c Боккетти, Александром Самедовым, Ивелином Поповым и Джано Ананидзе. По данным источника, красно-белые отправили игрокам и их агентам уведомление о том, что им нужно подыскать новые клубы уже в январское трансферное окно."Боккетти может покинуть "Спартак" в январе? Это неправда!", - приводит слова представителя Боккетти Спорт-Экспресс.Боккетти выступает за "Спартак" с марта 2013 года. За это время 32-летний защитник провел 110 матчей и забил 5 мячей.