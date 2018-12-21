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Агент Боккетти отреагировал на слухи об уходе итальянца из "Спартака"

Андреа Д’Амико, агент защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, опроверг информацию о том, что итальянец может покинуть московский клуб зимой.

Ранее твиттер sport_inside сообщил, что "Спартак" решил расстаться c Боккетти, Александром Самедовым, Ивелином Поповым и Джано Ананидзе. По данным источника, красно-белые отправили игрокам и их агентам уведомление о том, что им нужно подыскать новые клубы уже в январское трансферное окно.

"Боккетти может покинуть "Спартак" в январе? Это неправда!", - приводит слова представителя Боккетти Спорт-Экспресс.

Боккетти выступает за "Спартак" с марта 2013 года. За это время 32-летний защитник провел 110 матчей и забил 5 мячей.

"Спорт24"
Теги: Боккетти Спартак
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:43)
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online
Болеет за:
«Спартак»
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Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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