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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Эрнесто Вальверде - о Мурильо: нам нужен был человек, который знает лигу, и он нам подошел
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, почему сине-гранатовые решили арендовать защитника "Валенсии" Мурильо.
"Мы попали в щекотливое положение с нашими центральными защитниками, так что мы неплохо провернули эту сделку. Правда, я не знаю, что с этим делать дальше. Проанализировав ситуацию, мы поняли, что на замену Юмтити нам нужен человек, который хорошо знает лигу и мог бы немедленно заиграть Мурильо подошел нам, он способен помочь нам на коротком отрезке до конца сезона. Он - хороший игрок, который может быть важен для нас", - цитирует Вальверде Marca.
В конце ноября защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити травмировал колено. Ему на замену клуб арендовал игрока "Валенсии" Мурильо. Срок договора рассчитан до конца текущего сезона.
"Спорт-Экспресс"
"Мы попали в щекотливое положение с нашими центральными защитниками, так что мы неплохо провернули эту сделку. Правда, я не знаю, что с этим делать дальше. Проанализировав ситуацию, мы поняли, что на замену Юмтити нам нужен человек, который хорошо знает лигу и мог бы немедленно заиграть Мурильо подошел нам, он способен помочь нам на коротком отрезке до конца сезона. Он - хороший игрок, который может быть важен для нас", - цитирует Вальверде Marca.
В конце ноября защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити травмировал колено. Ему на замену клуб арендовал игрока "Валенсии" Мурильо. Срок договора рассчитан до конца текущего сезона.
"Спорт-Экспресс"
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