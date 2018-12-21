Эрнесто Вальверде - о Мурильо: нам нужен был человек, который знает лигу, и он нам подошел

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, почему сине-гранатовые решили арендовать защитника "Валенсии" Мурильо."Мы попали в щекотливое положение с нашими центральными защитниками, так что мы неплохо провернули эту сделку. Правда, я не знаю, что с этим делать дальше. Проанализировав ситуацию, мы поняли, что на замену Юмтити нам нужен человек, который хорошо знает лигу и мог бы немедленно заиграть Мурильо подошел нам, он способен помочь нам на коротком отрезке до конца сезона. Он - хороший игрок, который может быть важен для нас", - цитирует Вальверде Marca.В конце ноября защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити травмировал колено. Ему на замену клуб арендовал игрока "Валенсии" Мурильо. Срок договора рассчитан до конца текущего сезона.