Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Эспаньол
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны

Легенда советского футбола Олег Блохин рассказал о том, что мог оказаться в "Реале" в 1982 году.

"Реал" хотел купить меня еще в 73-м году, когда мы им в Одессе проиграли 0:3. Были слухи про "Нью-Йорк Космос". Конкретное предложение было в 82-м году в Испании. Тогда "Реал" говорил о 4 миллионах долларов.

Сидел Колосков, представитель "Реала"... Мне сказали, что это даже не обсуждается. Вариант был один - бежать и остаться там. Но я такой мысли не допускал, потому что думал о родителях", - заявил Блохин в интервью на Youtube-канале "Вацко Live".
Теги: Динамо Киев Блохин Реал
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#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 10:31)
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Болеет за:
«Зенит»
Свежо предание...


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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