Россия РПЛ 2018/19
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Полузащитник "Копенгагена": слово "гей" не должно быть оскорблением
Полузащитник "Копенгагена" Виктор Фишер сравнивал выкрики гомофобных лозунгов с проявлениями расизма:
- Гомофобия не должна приниматься. Её следует рассматривать так же, как и расизм. Некоторые люди говорят, что нужно игнорировать это, но я этого не делаю. Я надеюсь, что это заставит людей думать. Слово "гей" никогда не должно быть оскорблением, тем более в Дании в 2019 году, - сказал игрок.
Фишер столкнулся в выездном матче чемпионата Дании против "Оденсе" с гомофобными лозунгами болельщиков.
Источник: Via Ritzau
- Гомофобия не должна приниматься. Её следует рассматривать так же, как и расизм. Некоторые люди говорят, что нужно игнорировать это, но я этого не делаю. Я надеюсь, что это заставит людей думать. Слово "гей" никогда не должно быть оскорблением, тем более в Дании в 2019 году, - сказал игрок.
Фишер столкнулся в выездном матче чемпионата Дании против "Оденсе" с гомофобными лозунгами болельщиков.
Источник: Via Ritzau
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