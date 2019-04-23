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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

Полузащитник "Копенгагена": слово "гей" не должно быть оскорблением

Полузащитник "Копенгагена" Виктор Фишер сравнивал выкрики гомофобных лозунгов с проявлениями расизма:

- Гомофобия не должна приниматься. Её следует рассматривать так же, как и расизм. Некоторые люди говорят, что нужно игнорировать это, но я этого не делаю. Я надеюсь, что это заставит людей думать. Слово "гей" никогда не должно быть оскорблением, тем более в Дании в 2019 году, - сказал игрок.

Фишер столкнулся в выездном матче чемпионата Дании против "Оденсе" с гомофобными лозунгами болельщиков.

Источник: Via Ritzau
Теги: Оденсе Копенгаген
Сегодня, 15:52
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(2)
#2  oksva  Спб (Сегодня, 16:23)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Витя , а в раздевалке партнёрам по команде при тебе уютно , как думаешь ? Ну наберите себе целую команду из " этих " , проводите свой чемпионат , тренер , кстати, тоже должен быть " ваш "- иначе со стула будет бояться встать .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#1  Goodmany  Russia (Сегодня, 16:04)
  • +1
  •  (3)

с такими темпами педофилы, зоофиолы, некрофилы и прочил илы скоро будут делать такие же заявления. Ведь это так же "естественно" как и гомосексуалы.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
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