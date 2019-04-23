Полузащитник "Копенгагена": слово "гей" не должно быть оскорблением

Полузащитник "Копенгагена" Виктор Фишер сравнивал выкрики гомофобных лозунгов с проявлениями расизма:- Гомофобия не должна приниматься. Её следует рассматривать так же, как и расизм. Некоторые люди говорят, что нужно игнорировать это, но я этого не делаю. Я надеюсь, что это заставит людей думать. Слово "гей" никогда не должно быть оскорблением, тем более в Дании в 2019 году, - сказал игрок.Фишер столкнулся в выездном матче чемпионата Дании против "Оденсе" с гомофобными лозунгами болельщиков.