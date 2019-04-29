Гол Златана Ибрагимовича принес победу "Лос-Анджелес Гэлакси" (видео)

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал автором победного мяча в игре чемпионата МЛС с "Реал Солт Лэйк" (2:1).37-летний швед забил 8-й гол в турнире и по-прежнему занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая лишь нападающему "Лос-Анджелеса" Карлосу Веле (11 мячей).Всего в 34 играх за карьеру в "Гэлакси" на счету нападающего 30 голов.