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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Гол Златана Ибрагимовича принес победу "Лос-Анджелес Гэлакси" (видео)

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал автором победного мяча в игре чемпионата МЛС с "Реал Солт Лэйк" (2:1).

37-летний швед забил 8-й гол в турнире и по-прежнему занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая лишь нападающему "Лос-Анджелеса" Карлосу Веле (11 мячей).



Всего в 34 играх за карьеру в "Гэлакси" на счету нападающего 30 голов.
Теги: Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси
Сегодня, 08:46
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