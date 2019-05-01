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Джейми Каррагер: Месси совершеннее Роналду
Экс-нападающий "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал о том, что думает по поводу защитника "Барселоны" Лионеля Месси.
По мнению эксперта, Месси один из лучших игроков в истории футбола наряду с Марадонной и Пеле, несмотря на то, что он не выиграл ни одного чемпионата мира.
"Он определенно лучший футболист, против которого я когда-либо играл. Его игра в матче против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" говорит сама за себя. Он был лучшим игроком того матча", — заявил Каррагер.
Каррагер так же сравнил Месси с Криштиану Роналду, сказав, что аргентинец на уровень выше форварда "Ювентуса".
"Да, его сравнивают с Криштиану Роналду, но у Месси – есть что-то особенное, он более расслабленный, более совершенный. Он пасует, забивает голы – все это ставит его на другой уровень", – цитирует Каррагера AS.
"Газета.ру"
По мнению эксперта, Месси один из лучших игроков в истории футбола наряду с Марадонной и Пеле, несмотря на то, что он не выиграл ни одного чемпионата мира.
"Он определенно лучший футболист, против которого я когда-либо играл. Его игра в матче против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" говорит сама за себя. Он был лучшим игроком того матча", — заявил Каррагер.
Каррагер так же сравнил Месси с Криштиану Роналду, сказав, что аргентинец на уровень выше форварда "Ювентуса".
"Да, его сравнивают с Криштиану Роналду, но у Месси – есть что-то особенное, он более расслабленный, более совершенный. Он пасует, забивает голы – все это ставит его на другой уровень", – цитирует Каррагера AS.
"Газета.ру"
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