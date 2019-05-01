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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
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Джейми Каррагер: Месси совершеннее Роналду

Экс-нападающий "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал о том, что думает по поводу защитника "Барселоны" Лионеля Месси.

По мнению эксперта, Месси один из лучших игроков в истории футбола наряду с Марадонной и Пеле, несмотря на то, что он не выиграл ни одного чемпионата мира.

"Он определенно лучший футболист, против которого я когда-либо играл. Его игра в матче против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" говорит сама за себя. Он был лучшим игроком того матча", — заявил Каррагер.

Каррагер так же сравнил Месси с Криштиану Роналду, сказав, что аргентинец на уровень выше форварда "Ювентуса".

"Да, его сравнивают с Криштиану Роналду, но у Месси – есть что-то особенное, он более расслабленный, более совершенный. Он пасует, забивает голы – все это ставит его на другой уровень", – цитирует Каррагера AS.

"Газета.ру"
Теги: Каррагер Месси Роналду
Сегодня, 23:13
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#3  s.o.b.   (Сегодня, 23:39)
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Экс-нападающий "Ливерпуля" Джейми Каррагер

Защитник же, ёпрст. Проверяйте хоть, что копируете с других сайтов...
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
#2  max7777  Москва (Сегодня, 23:35)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Экс-нападающий "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал о том, что думает по поводу защитника "Барселоны" Лионеля Месси.

На русфутболе прям шедевры пишут)))
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 23:30)
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online

Суть , вот она суть . В этом разница. Месси и долбо...ба -плаксы.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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