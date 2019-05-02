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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Кардиолог: Касильясу нельзя будет заниматься профессиональным спортом

Известный испанский врач-кардиолог Хуан Антонио Корбалан заявил, что голкипер "Порту" Икер Касильяс, перенесший острый инфаркт миокарда, не сможет продолжать профессиональную карьеру.

37-летнему испанскому вратарю в ходе вчерашней операции был установлен стент, который расширяет забившийся кровеносный сосуд и обеспечивает нормальное кровообращение.

"Нельзя играть играть в футбол с коронарным стентом, тем более вратарю. Икер будет вести нормальную жизнь, но не будет заниматься профессиональным спортом", — приводит слова специалиста AS.
Теги: Касильяс
Сегодня, 12:55
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