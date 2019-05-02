Россия РПЛ 2018/19
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Кардиолог: Касильясу нельзя будет заниматься профессиональным спортом
Известный испанский врач-кардиолог Хуан Антонио Корбалан заявил, что голкипер "Порту" Икер Касильяс, перенесший острый инфаркт миокарда, не сможет продолжать профессиональную карьеру.
37-летнему испанскому вратарю в ходе вчерашней операции был установлен стент, который расширяет забившийся кровеносный сосуд и обеспечивает нормальное кровообращение.
"Нельзя играть играть в футбол с коронарным стентом, тем более вратарю. Икер будет вести нормальную жизнь, но не будет заниматься профессиональным спортом", — приводит слова специалиста AS.
37-летнему испанскому вратарю в ходе вчерашней операции был установлен стент, который расширяет забившийся кровеносный сосуд и обеспечивает нормальное кровообращение.
"Нельзя играть играть в футбол с коронарным стентом, тем более вратарю. Икер будет вести нормальную жизнь, но не будет заниматься профессиональным спортом", — приводит слова специалиста AS.
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