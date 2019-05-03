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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Врач "Порту" сообщил, что пока рано говорить, продолжит ли карьеру Касильяс

Врач "Порту" Нелсон Пуга рассказал, в каком состоянии находится вратарь Икер Касильяс после сердечного приступа.

"Все будет зависеть от лечения, которое ему предстоит пройти, от требований по физической готовности, необходимых для его работы, а также от его собственного желания продолжать карьеру. Только после тщательного рассмотрения всех этих факторов можно будет решить, может ли он продолжать карьеру и хочет ли он это делать. К счастью, с Касильясом после случившегося работал мастер, такой же, как сам Икер в воротах", - цитирует врача AP.
Теги: Касильяс Порту
Сегодня, 06:45
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