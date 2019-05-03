Врач "Порту" сообщил, что пока рано говорить, продолжит ли карьеру Касильяс

Врач "Порту" Нелсон Пуга рассказал, в каком состоянии находится вратарь Икер Касильяс после сердечного приступа."Все будет зависеть от лечения, которое ему предстоит пройти, от требований по физической готовности, необходимых для его работы, а также от его собственного желания продолжать карьеру. Только после тщательного рассмотрения всех этих факторов можно будет решить, может ли он продолжать карьеру и хочет ли он это делать. К счастью, с Касильясом после случившегося работал мастер, такой же, как сам Икер в воротах", - цитирует врача AP.