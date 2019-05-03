Стали известны сроки восстановления Касильяса после инфаркта

Голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс будет выписан из больницы 4 мая.Как сообщает Goal, в течение следующих 2-3 месяцев он будет восстанавливаться после перенесенного на тренировке "драконов" инфаркта.Насчет продолжения спортивной карьеры вопрос остается открытым. Медицинский штаб примет решение относительно 37-летнего игрока позднее.