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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Рубин
Ахмат
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Стали известны сроки восстановления Касильяса после инфаркта

Голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс будет выписан из больницы 4 мая.

Как сообщает Goal, в течение следующих 2-3 месяцев он будет восстанавливаться после перенесенного на тренировке "драконов" инфаркта.

Насчет продолжения спортивной карьеры вопрос остается открытым. Медицинский штаб примет решение относительно 37-летнего игрока позднее.

"Газета.ру"
Теги: Касильяс Порту
Вчера, 23:15
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