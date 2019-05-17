"Порту" предложил Касильясу административную должность в клубе

Президент "Порту" Пинту да Коста намерен оставить вратаря Икера Касильяса в структуре клуба.По информации O Jogo, руководство "драконов" направило 37-летнему голкиперу предложение занять административную должность в "Порту", как только Касильяс примет решение о завершении карьеры футболиста. Как сообщает источник, испанец попросил время на размышление."У Икера еще год контракта, но мы хотим, чтобы он оставался здесь гораздо дольше. Касильяс – один из нас, для него всегда будут открыты двери "Порту", – сказал да Коста.