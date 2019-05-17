Россия РПЛ 2018/19
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"Порту" предложил Касильясу административную должность в клубе
Президент "Порту" Пинту да Коста намерен оставить вратаря Икера Касильяса в структуре клуба.
По информации O Jogo, руководство "драконов" направило 37-летнему голкиперу предложение занять административную должность в "Порту", как только Касильяс примет решение о завершении карьеры футболиста. Как сообщает источник, испанец попросил время на размышление.
"У Икера еще год контракта, но мы хотим, чтобы он оставался здесь гораздо дольше. Касильяс – один из нас, для него всегда будут открыты двери "Порту", – сказал да Коста.
По информации O Jogo, руководство "драконов" направило 37-летнему голкиперу предложение занять административную должность в "Порту", как только Касильяс примет решение о завершении карьеры футболиста. Как сообщает источник, испанец попросил время на размышление.
"У Икера еще год контракта, но мы хотим, чтобы он оставался здесь гораздо дольше. Касильяс – один из нас, для него всегда будут открыты двери "Порту", – сказал да Коста.
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