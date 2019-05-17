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Ростов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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"Порту" предложил Касильясу административную должность в клубе

Президент "Порту" Пинту да Коста намерен оставить вратаря Икера Касильяса в структуре клуба.

По информации O Jogo, руководство "драконов" направило 37-летнему голкиперу предложение занять административную должность в "Порту", как только Касильяс примет решение о завершении карьеры футболиста. Как сообщает источник, испанец попросил время на размышление.

"У Икера еще год контракта, но мы хотим, чтобы он оставался здесь гораздо дольше. Касильяс – один из нас, для него всегда будут открыты двери "Порту", – сказал да Коста.
Теги: Порту Касильяс
Сегодня, 14:52
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