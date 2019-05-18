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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за стычку с вратарем "Нью-Йорк Сити"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за стычку с вратарем "Нью-Йорк Сити" Шоном Джонсоном, сообщает Los Angeles Times.

Неприятный эпизод случился 11 мая, когда "Лос-Анджелес Гэлакси" потерпел домашнее поражение от "Нью-Йорк Сити" (0:2). В концовке игры команда Ибрагимовича не реализовала голевой момент, после которого Джонсон столкнулся с нападающим. Ибре это не понравилось, и он схватил соперника за шею. В результате оба оказались на газоне, после чего голкипер некоторое время держался за лицо. На данный момент неизвестно, будет ли по итогам этого эпизода наказан и Джонсон.
Теги: Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Сити
Сегодня, 10:14
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