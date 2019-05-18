Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за стычку с вратарем "Нью-Йорк Сити" Шоном Джонсоном, сообщает Los Angeles Times.Неприятный эпизод случился 11 мая, когда "Лос-Анджелес Гэлакси" потерпел домашнее поражение от "Нью-Йорк Сити" (0:2). В концовке игры команда Ибрагимовича не реализовала голевой момент, после которого Джонсон столкнулся с нападающим. Ибре это не понравилось, и он схватил соперника за шею. В результате оба оказались на газоне, после чего голкипер некоторое время держался за лицо. На данный момент неизвестно, будет ли по итогам этого эпизода наказан и Джонсон.