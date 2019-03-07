"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" Адвоката

В первом финальном матче за путёвку в Лигу Европы команда Слуцкого разошлась миром с "Утрехтом" Адвоката. Голом в составе подопечных голландского тренера отметился полузащитник Сандер ван де Стрек. За "Витесс" отличился Тим Матавж.

Ответная игра состоится 28 мая.

Чемпионат Голландии

Плей-офф за ЛЕ

Финал 1 матч

"Утрехт" – "Витесс"
Голы: Стрек, 18, Матавж, 31


"Утрехт": Марсман, Бергстрём, Клайбер, Янссен, Гавори, Густафссон, Штридер (Эмануэльсон, 81), Стрек, Гёртлер (Марель, 87), Керк, Дессерт (Крамер, 81)

"Витесс": Пасвер, Дуки, Верфф, Бюттнер (Кларк, 74), Караваев, Сереро, Эдегор, Фор, Мохаммед, Линссен, Матавж (Бёйтинк, 65)

Предупреждения: Сереро, 23, Гёртлер, 78, Линссен, 78
Теги: Витесс Утрехт Слуцкий Адвокат
Вчера, 23:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(3)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама