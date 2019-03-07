"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" Адвоката

Чемпионат Голландии



Плей-офф за ЛЕ



Финал 1 матч



"Утрехт" – "Витесс"

Голы: Стрек, 18, Матавж, 31

В первом финальном матче за путёвку в Лигу Европы команда Слуцкого разошлась миром с "Утрехтом" Адвоката. Голом в составе подопечных голландского тренера отметился полузащитник Сандер ван де Стрек. За "Витесс" отличился Тим Матавж.Ответная игра состоится 28 мая.: Марсман, Бергстрём, Клайбер, Янссен, Гавори, Густафссон, Штридер (Эмануэльсон, 81), Стрек, Гёртлер (Марель, 87), Керк, Дессерт (Крамер, 81): Пасвер, Дуки, Верфф, Бюттнер (Кларк, 74), Караваев, Сереро, Эдегор, Фор, Мохаммед, Линссен, Матавж (Бёйтинк, 65): Сереро, 23, Гёртлер, 78, Линссен, 78