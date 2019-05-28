Эдегор и Караваев - в старте "Витесса" на ответный матч плей-офф против "Утрехта"

"Витесс" объявил состав на ответный матч плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы против "Утрехта".

"Витесс": Пасвер, ван дер Верфф, Кларк, Караваев, Матавж, Линссен, Сереро, Эдегор, Фор, Бюттнер, Дуки.

Запасные: Эдуарду, Дауда, Беро, Актас, Мусаба, Бейтинк, Дарфалу.
Теги: Эдегор Караваев Витесс Утрехт
Сегодня, 21:00
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