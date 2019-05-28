Дик Адвокат: это отличный способ закончить
Главный тренер "Утрехта" Дик Адвокат после победы над "Витессом" в финале плей-офф за выход в Лигу Европы намекнул на завершение карьеры.
"Это отличный способ закончить. Это было очень трудно. Шанс, что я остановлюсь определенно есть. Конечно, сделать такое в родной стране - это прекрасно", - цитирует Адвоката VI
"Это отличный способ закончить. Это было очень трудно. Шанс, что я остановлюсь определенно есть. Конечно, сделать такое в родной стране - это прекрасно", - цитирует Адвоката VI