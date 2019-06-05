Роналд Куман: Де Лигт заслуживает играть в отличном клубе

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман рассказал, что общался с защитником "Аяксом" Де Лигтом относительно его будущего.

В услугах 19-летнего футболиста заинтересованы многие топовые европейские клубы, включая "Барселону" и "Баварию".

"Мы с ним общались. Но это секрет. Молодым футболистам я говорю самое главное - это продолжать играть, имея минуты для развития своего таланта. Де Лигту всего 19 лет, и он должен принять правильное решение. Он заслуживает играть в отличном клубе", - цитирует Кумана Diario Sport.
Теги: Куман де Лигт
Сегодня, 09:17
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