Рахим Стерлинг: Англия добилась прогресса, просто дойдя до полуфинала Лиги наций

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал поражение от Голландии (1:3) в полуфинале Лиги наций.

"Они хорошо прессинговали сегодня. Мы пытались, но не вышло. Но нужно продолжать — нельзя останавливаться на достигнутом. Сегодня у нас играла слегка измененная команда, не вышли на поле некоторые футболисты, которые обычно играют за нас.

У нас в составе было несколько новых футболистов — все старались изо всех сил, просто не наш был день. При этом мы все равно добились прогресса, просто дойдя до этой стадии. Нужно не останавливаться и доводить дело до самого конца", — цитирует Стерлинга пресс-служба УЕФА.
Теги: Стерлинг Сборная Англии Сборная Голландии
Сегодня, 03:03
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