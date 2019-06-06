Рахим Стерлинг: Англия добилась прогресса, просто дойдя до полуфинала Лиги наций
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал поражение от Голландии (1:3) в полуфинале Лиги наций.
"Они хорошо прессинговали сегодня. Мы пытались, но не вышло. Но нужно продолжать — нельзя останавливаться на достигнутом. Сегодня у нас играла слегка измененная команда, не вышли на поле некоторые футболисты, которые обычно играют за нас.
У нас в составе было несколько новых футболистов — все старались изо всех сил, просто не наш был день. При этом мы все равно добились прогресса, просто дойдя до этой стадии. Нужно не останавливаться и доводить дело до самого конца", — цитирует Стерлинга пресс-служба УЕФА.
"Они хорошо прессинговали сегодня. Мы пытались, но не вышло. Но нужно продолжать — нельзя останавливаться на достигнутом. Сегодня у нас играла слегка измененная команда, не вышли на поле некоторые футболисты, которые обычно играют за нас.
У нас в составе было несколько новых футболистов — все старались изо всех сил, просто не наш был день. При этом мы все равно добились прогресса, просто дойдя до этой стадии. Нужно не останавливаться и доводить дело до самого конца", — цитирует Стерлинга пресс-служба УЕФА.