Деку: понимали, что Роналду станет великим, но не думали, что настолько

Бывший полузащитник "Порту", "Барселоны" и сборной Португалии Деку поделился мнением о нападающем португальской национальной сборной Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги наций УЕФА с Нидерландами.

"Криштиану счастлив в сборной Португалии, и это прекрасно видно по его игре. Кроме того, он является капитаном команды и её лидером. Когда он дебютировал в составе сборной, мы понимали, что он станет великим, но не думали, что настолько. Роналду — один из лучших футболистов в истории. И доказательством этого является то, что игроку практически невозможно поддерживать высокий уровень на протяжении стольких лет. Подобное подвластно лишь действительно одарённому человеку", — приводит слова Деку A Bola.

"Чемпионат.сом"
Теги: Деку Роналду
Сегодня, 10:37
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