Французских экспертов отстранили за высказывания про ситуацию Неймара
Эксперты французского телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего "ПСЖ" Неймара в изнасиловании.
Аналитики раскритиковали внешний вид модели.
"Неймар может получить любую женщину, но он выбрал второсортную. Он опустился до второго дивизиона, эта женщина на уровне «Лорьяна», а стандарт Неймара - Лига Чемпионо", - сказали эксперты в эфире.
Жером Ротен – экс-игрок "ПСЖ" и сборной Франции. Даниэль Риоло – профессиональный спортивный журналист. RMC уже принес публичные извинения за высказывания экспертов.
"Газета.ру"
Аналитики раскритиковали внешний вид модели.
"Неймар может получить любую женщину, но он выбрал второсортную. Он опустился до второго дивизиона, эта женщина на уровне «Лорьяна», а стандарт Неймара - Лига Чемпионо", - сказали эксперты в эфире.
Жером Ротен – экс-игрок "ПСЖ" и сборной Франции. Даниэль Риоло – профессиональный спортивный журналист. RMC уже принес публичные извинения за высказывания экспертов.
"Газета.ру"