Французских экспертов отстранили за высказывания про ситуацию Неймара

Эксперты французского телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего "ПСЖ" Неймара в изнасиловании.

Аналитики раскритиковали внешний вид модели.

"Неймар может получить любую женщину, но он выбрал второсортную. Он опустился до второго дивизиона, эта женщина на уровне «Лорьяна», а стандарт Неймара - Лига Чемпионо", - сказали эксперты в эфире.

Жером Ротен – экс-игрок "ПСЖ" и сборной Франции. Даниэль Риоло – профессиональный спортивный журналист. RMC уже принес публичные извинения за высказывания экспертов.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
Сегодня, 21:39
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