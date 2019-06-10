Французских экспертов отстранили за высказывания про ситуацию Неймара

Эксперты французского телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего "ПСЖ" Неймара в изнасиловании.Аналитики раскритиковали внешний вид модели."Неймар может получить любую женщину, но он выбрал второсортную. Он опустился до второго дивизиона, эта женщина на уровне «Лорьяна», а стандарт Неймара - Лига Чемпионо", - сказали эксперты в эфире.Жером Ротен – экс-игрок "ПСЖ" и сборной Франции. Даниэль Риоло – профессиональный спортивный журналист. RMC уже принес публичные извинения за высказывания экспертов.