Главный тренер сборной Чили: Санчес на правильном пути

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда прокомментировал победу над Японией (4:0) в 1-м туре группового этапа Кубка Америки.Дубль в матче оформил нападающий Эдуардо Варгас, еще по голу на свой счет записали Алексис Санчес и Эрик Пульгар."Санчес на правильном пути. Мы хотели его оставить для следующих игр, но он в хорошей форме после травмы. В нашей сборной опытные игроки, они знают друг друга очень хорошо. Действующие чемпионы обычно делают плохой дебют, но мы упорно работали, чтобы не совершить такую ошибку", - сказал Руэда.