Луис Суарес: нам обидно от такого результата

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал ничью с Японией на Кубке Америки (2:2)."Мы создали больше моментов и нам обидно от такого результата. Уругвай провел хороший матч, но допустили две ошибки и пропустили два ненужных гола. Японцы очень мастеровиты, доставляли нам проблемы и не давали играть так, как мы того хотели", - цитирует Суареса Goal.