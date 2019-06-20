Луис Суарес: нам обидно от такого результата

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал ничью с Японией на Кубке Америки (2:2).

"Мы создали больше моментов и нам обидно от такого результата. Уругвай провел хороший матч, но допустили две ошибки и пропустили два ненужных гола. Японцы очень мастеровиты, доставляли нам проблемы и не давали играть так, как мы того хотели", - цитирует Суареса Goal.
Теги: Суарес Сборная Японии Сборная Уругвая
Сегодня, 08:20
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