Политика на футбольных полях: грузинские футболисты вышли на матч в футболках, обвиняющих Россию в оккупации

В Грузии уже несколько дней кипят акции протеста, начавшиеся после приезда в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым. Пока в Тбилиси на центральной площади собираются десятки тысяч людей, свою позицию решили продемонстрировать и игроки футбольных клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави». Rusfootball.info — о резонансной истории, вышедшей за пределы политики.

Situation is dangerously tense in #Tbilisi as protesters & riot police are facing off in front of the parliament. Strong political leadership is needed on both sides to maintain control of the situation pic.twitter.com/zJ0we51Oqn — Giorgi Gogia (@Giorgi_Gogia) June 20, 2019

В матче 19-го тура чемпионата Грузии футболисты «Торпедо» из Кутаиси вышли на поле в футболках с изображением карты страны и надписью "Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией". Естественно, что речь идёт об Абхазии и Южной Осетии, эти республики получили независимость от Грузии в результате поддержки со стороны российских властей. В 2008 году произошла так называемая осетино-грузинская война, которая завершилась фактическим отторжением Абхазии и Южной Осетии. В Грузии эти территории по-прежнему считают своими, но де-факто никакого влияния на республики Тбилиси не имеет.Любопытно, что «Торпедо» в итоге разгромил «Сиони» со счётом 7:0. Благодаря этой победе, футболисты из Кутаиси поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Они ведут борьбу за путёвку в Лигу Европы, туда попадут команды, которые финишируют на втором и третьем местах. Догнать лидирующий клуб «Сабуртало» будет сложновато, учитывая шестиочковое отставание.К слову, в акции приняли участие и двое игроков «Торпедо», имеющих российское гражданство. Это – 26-летний воспитанник «Локомотива» Надар Кавтарадзе и 19-летний воспитанник «Строгино» Вахтанг Нибереидзе.Начинание «автозаводцев» поддержали футболисты «Локомотива» и «Рустави». Они проводили очный матч в 19-м туре и вышли на поле в футболках с надписями: "Мы из Грузии, и более 20% нашей страны оккупирована Россией".В дальнейшем Федерация футбола Грузии опубликовала снимки в официальном аккаунте в социальной сети Facebook. Следовательно, официальные лица не стали скрывать эпизод и фактически поддержали поведение футболистов.Довольно быстро акция превратилась в полноценный флэшмоб. Вскорев «инстаграме» инициативу поддержал защитник сборной Грузии и клуба MLS «Сан-Хосе Эртквейкс» Гурам Кашия, известный по довольно успешному и долгому выступлению за «Витесс».Кашия опубликовал фотографию с грузинским флагом и также использовал подпись «20% моей страны оккупированы Россией. Россия – оккупант. Я принимал участие в таких акциях, как проходит в Тбилиси. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления».Формально поводом для бурлений в Грузии стал приезд российской делегации, о которой уже говорилось выше. Делегация Гаврилова принимала участие в Межпарламентской ассамблеи православия. Организаторы посадили Гаврилова в кресло спикера парламента Грузии, этот факт явно не понравился представителям оппозиции. Они ворвались в здание и потребовали, чтобы российская делегация покинула помещение. Гаврилова и сопровождающих его официальных лиц выводили из здания под охраной, фактически превратив это в эвакуацию. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста с требованием отставки властей, в столкновениях с полицией пострадали сотни человек.Естественно, что приезд Гаврилова стал лишь формальным поводом. На фоне внутренних политических противоречий в Грузии по-прежнему недовольны российскими властями, которые винят в отторжении Абхазии и Южной Осетии. Очевидно, что даже через 10 лет та история остаётся важной для грузинского общества.Российские власти на произошедшее отреагировали фактическим введением санкций против Грузии. Так, президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям совершать перелёты в Тбилиси с 8 июля. Учитывая, что запрет вводится в пик летних отпусков, можно предположить, какой экономический эффект окажут эти санкции, ведь Грузия превратилось в одно из излюбленных мест отдыха россиян. Впрочем, летать зарубежными авиалиниями из России в Грузию можно будет, как и раньше. Так что, видимо, в выигрыше останется условная «БелАвиа», да таксисты, которые возят из Владикавказа в Тбилиси туристов.Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев уже призвал ФИФА отреагировать на акции грузинских футболистов. «Международная федерация футбола обязана отреагировать в рамках своих полномочий на подобное поведение футболистов на поле во время официальных игр», — написал Лебедев на своей странице в «Твиттере».Действительно, основания для наказания есть, учитывая, что ФИФА и УЕФА всячески пытаются ограждать футбол от политики. Но на деле за высокими целями стоит максимальное желание не раздувать конфликты. В теории, участников акции могут отстранить от соревнований под эгидой УЕФА и подвергнуть Федерацию футбола Грузии крупным штрафам. Впрочем, аналогичные вещи происходили и раньше, но никого не отстраняли. Например, можно вспомнить пресловутого албанского орла в исполнении игроков сборной Швейцарии на чемпионате мира в России. Или же случай с хавбеком «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, который продемонстрировал майку с президентом Путиным.Как правило, УЕФА и ФИФА ограничиваются денежными штрафами или публичным порицанием. Если политические акции не приводят к конфликтам и массовым дракам, футбольные органы относятся к ним более-менее спокойно.Можно также вспомнить, как ФИФА направила сборной Бразилии требование перестать использовать религиозные лозунги в 2009 году. Тогда Лусио и Кака демонстрировали футболки с надписями «Я принадлежу Богу». В ФИФА настоятельно рекомендовали отделить футбол от религии. Примерно так же происходит и в случае с политическими лозунгами. Наверняка, УЕФА отреагирует на произошедшее, призвав Грузию отказаться от подобных вещей, но реального наказания не будет.В то же время стоит задуматься о том, что Россия в подобных историях фигурирует всё чаще. Украина, Грузия, кто следующий?