Жена украинского игрока: лучше буду варить борщ, чем обеспечивать семью

Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов.. За эгалитарность ??? Но я вообще этого прикола не понимаю ????? Хотят сексуальное равенство , гендерное равенство и т.д. . Но начнём с того , что мы по природе разные! . Представляю такую ситуацию , выхожу с моим мужчиной с маркета , он даёт мне пакет и говорит : «тащи , малая, ты ж за равноправие!» ? . Я предпочту, всё-таки готовить борщ , чем брать на себя ответственность обеспечивать семью и т.д. . Скорее эти все моменты должны обсуждаться внутри семьи! Мужчина и женщина должны только между собой распределять обязанности. . А вы как думаете?