Жена украинского игрока: лучше буду варить борщ, чем обеспечивать семью

Супруга Николая Морозюка, который выступает за турецкий "Ризеспор", рассказала о своём видении гендерного неравенства:- Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов… За элегантность… Я вообще этого прикола не понимаю. Хотят сексуальное, гендерное равенство и т.д. Но начнём с того, что мы по природе разные! Представляю такую ситуацию: выхожу с моим мужчиной из маркета, он дает мне пакет и говорит: "Тащи, малая, ты ж за равноправие". Я предпочту всё-таки готовить борщ, чем брать на себя ответственность обеспечивать семью, - написала она в инстаграме.