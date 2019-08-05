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"Фламенго" предложил контракт Балотелли

Нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии. "Фламенго" предложил контракт 28-летнему итальянцу, сообщает Globo Esporte.

"Это отличный игрок, и мы общались с ним. Марио проявил интерес к игре за "Фламенго", но пока ничего не решено. Нам предстоит решить еще очень много вопросов", – добавил президент бразильского клуба Родолфо Ландим.

Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.

"СЭ"

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Теги: Фламенго Балотелли
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