"Фламенго" предложил контракт Балотелли

Нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии. "Фламенго" предложил контракт 28-летнему итальянцу, сообщает Globo Esporte."Это отличный игрок, и мы общались с ним. Марио проявил интерес к игре за "Фламенго", но пока ничего не решено. Нам предстоит решить еще очень много вопросов", – добавил президент бразильского клуба Родолфо Ландим.Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.