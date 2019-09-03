Тотти, Каррера и Йерро примут участие во вручении премии "Football Heroes" в Москве

12 сентября 2019 года в Москве состоится церемония вручения наград премии "Football Heroes" ("Герои Футбола"). Мировые легенды спорта отметят тех, кто внес значимый вклад в развитие футбола.Впервые в истории мирового спорта Международная ассоциация развития футбола (IFDA) совместно с легендарными игроками выберет победителей в 11 номинациях: "Арбитр года", "Журналист года", "Футбольный проект года", "За вклад в обучение футболу», "Руководитель года (детско-юношеский сектор)", "Спортивное агентство года", "Маркетинговый департамент года (футбольный клуб)", "За сообщение высокого уровня социальной ответственности", "За социально-ответственную деятельность", "За инновации в футболе", "Болельщики года"."FOOTBALL HEROES" — международная футбольная премия, которая отмечает профессиональный вклад людей, развивающих спорт и продвигающих ценности игры номер один в мире. Номинанты выбираются экспертами ИФДА по всему миру. Победители определяются по итогам голосования бывших футболистов со всех континентов.Гостями церемонии "FOOTBALL HEROES" станут легендарные футболисты: Франческо Тотти, чемпион Италии в составе "Ромы", чемпион мира в составе сборной Италии; — Фернандо Йерро, чемпион Испании и победитель Лиги Чемпионов в составе мадридского "Реала"; — Массимо Каррера, чемпион Италии и победитель Лиги чемпионов в составе туринского "Ювентуса"; — Фернандо Морьентес, чемпион Испании и победитель Лиги Чемпионов в составе мадридского "Реала"; — Венсан Кандела, чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Франции и многие другие.Организаторы церемонии "FOOTBALL HEROES" — агентство "Global Leader in Sport".