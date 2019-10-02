В Белоруссии Гуренко дисквалифицировали на 5 матчей за атаку на арбитров

Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола дисквалифицировал главного тренера минского "Динамо" Сергея Гуренко на пять матчей и оштрафовал на 1275 белорусских рублей (почти 40 тысяч российских рублей).47-летний специалист наказан за свое поведение в матче 23-го тура чемпионата Белоруссии с солигорским "Шахтером" (1:1). В конце первого тайма судья удалил Гуренко с поля, показав ему сначала желтую, а затем красную карточку. В перерыве тренер пытался прорваться к судье, чтобы выяснить отношения, но его остановили. На послематчевой пресс-конференции Гуренко вновь раскритиковал работу арбитров. "Раньше часто говорили так: если к тебе в карман залезут и деньги заберут, что ты сделаешь? Да я убью! Вот так и здесь, на футбольном поле, есть такое. То, что вытворял судья — это верх непрофессионализма!" — сказал он.