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Истекла дисквалификация экс-президента УЕФА Платини

8 октября 2019 года истек срок четырехлетней дисквалификации бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который теперь может возобновить футбольную деятельность.

В конце 2015 года Платини, занимавший должность президента УЕФА, был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием послужил перевод Йозефом Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Позднее дисквалификацию сократили до четырех лет.

64-летний Платини, один из лучших игроков в истории, заявил, что пока не знает, когда и в какой должности он вернется в футбол.

"У меня есть идея, но на данный момент мне трудно говорить", — цитирует Платини AP.

Стоит отметить, что Платини продолжает оспаривать в суде наложенный на него ФИФА штраф в размере 60?000 швейцарских франков (около 60?300 долларов). До своей дисквалификации Платини планировал сменить Блаттера на посту президента ФИФА.

Мишель Платини — трехкратный обладатель "Золотого мяча" в середине 80-х, чемпион Европы в составе сборной Франции и легенда "Ювентуса". Один из лучших игроков в истории футбола, в 2004-м он вошел в официальный список ФИФА 100.

Sport24


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Теги: Платини УЕФА
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