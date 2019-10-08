Истекла дисквалификация экс-президента УЕФА Платини

8 октября 2019 года истек срок четырехлетней дисквалификации бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который теперь может возобновить футбольную деятельность.В конце 2015 года Платини, занимавший должность президента УЕФА, был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием послужил перевод Йозефом Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Позднее дисквалификацию сократили до четырех лет.64-летний Платини, один из лучших игроков в истории, заявил, что пока не знает, когда и в какой должности он вернется в футбол."У меня есть идея, но на данный момент мне трудно говорить", — цитирует Платини AP.Стоит отметить, что Платини продолжает оспаривать в суде наложенный на него ФИФА штраф в размере 60?000 швейцарских франков (около 60?300 долларов). До своей дисквалификации Платини планировал сменить Блаттера на посту президента ФИФА.Мишель Платини — трехкратный обладатель "Золотого мяча" в середине 80-х, чемпион Европы в составе сборной Франции и легенда "Ювентуса". Один из лучших игроков в истории футбола, в 2004-м он вошел в официальный список ФИФА 100.