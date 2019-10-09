Пресс-служба MLS на официальном сайте запустила голосование по определению лучшего гола регулярного чемпионата сезона-2019.
Так, на звание лучшего гола сезона в MLS претендуют: Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Уэйн Руни ("Ди Си Юнайтед"), Нани ("Орландо Сити"), Джефферсон Саварино ("Реал Солт-Лейк"), Хассани Дотсон ("Миннесота Юнайтед"), Густаво Боу ("Нью-Инглэнд Революшн"), Леонардо Бертоне ("Цинциннати"), Карлос Вела ("Лос-Анджелес"), Орджи Оквонкво ("Монреаль Импакт"), Алехандро Посуэло ("Торонто"), Рауль Руидиас ("Сиэтл Саундерс"), Кей Камара ("Колорадо Рэпидз"), Хосеф Мартинес ("Атланта Юнайтед"), Тео Баир ("Ванкувер Уайткэпс"), Эбер ("Нью-Йорк Сити"), Педру Сантуш ("Коламбус Крю").
Имя победителя определится 23 октября.
Ибрагимович, Руни и Нани — среди претендентов на звание лучшего гола сезона в MLS
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