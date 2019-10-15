Экс-тренер сборной Испании Йерро может возглавить Эквадор

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро является одним из претендентов на аналогичный пост в национальной команде Эквадора. Об этом сообщает Marca.По данным источника, руководство эквадорской Федерации футбола уже контактировало с 51-летним специалистом на предмет возможной работы. В ближайшее время станут известны результаты переговоров.Напомним, Йерро экстренно возглавил сборную Испании перед ЧМ-2018 после неожиданной отставки Хулена Лопетеги, которого переманил мадридский "Реал". Под его руководством "Красная фурия" дошла до 1/8 финала, где проиграла сборной России (1:1, по пен. — 3:4). Также Фернандо тренировал "Овьедо" в сезоне-2016/17 и работал ассистентом в "Реале".Сборная Эквадора недачно выступила на последнем Кубке Америки, где заняла последнее место в группе с Уругваем, Чили и Японией. Ранее сообщалось, что новым тренером эквадорской национальной команды может стать экс-тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.