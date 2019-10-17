Роналдиньо: VAR мне не нравится, я играл в другой футбол

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал о своем отношении к системе видеопомощи рефери (VAR)."Я играл в другой футбол, сейчас он сильно изменился. Мне никогда не нравилась идея с VAR, и пока в работе этой системы мне не нравится ничего", — цитирует бразильца France24.Роналдиньо на данный момент находится в Колумбии, где он примет участие в двух товарищеских матчах в составе местных команд — "Санта Фе" и "Депортиво Кали".