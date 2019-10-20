"Гэлакси" Ибрагимовича вышел во 2-й раунд плей-офф MLS, где сыграет с "Лос-Анджелесом" Велы

"Лос-Анджелес Гэлакси" обыграл "Миннесоту Юнайтед" в матче предварительного раунда плей-офф Западной конференции MLS. Встреча состоялась на арене "Алльянз Филд" в Сент-Поле и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.В составе "Гэлакси" отличились Себастьян Ллетгет и Хонатан дос Сантос. Златан Ибрагимович отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился. У "Миннесоты" гол забил Ян Грегуш."Гэлакси" пробились в полуфинал Западной конференции, где сыграют с победителем регулярного чемпионата — ФК "Лос-Анджелес", за который выступает лучший бомбардир сезона Карлос Вела. На стадии полуфинала конференций команды проводят по два матча — дома и на выезде.