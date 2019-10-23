"Отвали, я не хочу играть за твою команду". Игрок "Витесса" на тренировке послал Слуцкого

Неприятный инцидент произошел на сегодняшней тренировке "Витесса", передает Fox Sport.



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Как сообщает источник, полузащитник команды Ришедли Базур повздорил с нападающим Гротом. Отмечается, что футболисты едва не подрались. Их успели разнять партнеры по команде. Базур, который перешел в "Витесс" летом 2019 года из "Вольфсбурга", не успокоился и обещал "достать" Грота в раздевалке. Персонал попросил Базура покинуть тренировку, на что 23-летний голландский игрок уходя нецензурно крикнул Слуцкому: "Отвали, я не хочу играть за твою команду".



В "Витессе" подтвердили конфликт, но не стали его комментировать.