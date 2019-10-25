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Россиянин Сердеров лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Хорватии

Российский нападающий "Интера" (Запрешич) Сердер Сердеров отметился забитым голом в матче 13-го тура чемпионата Хорватии против "Вараждина" (1:0). 25-летний россиянин стал автором единственного мяча в этой встрече.

Для Сердерова это уже 8-й гол в 11 матчах чемпионата Хорватии, что выводит его на первое место в списке бомбардиров первенства. Ближайший преследователь россиянина — босниец Мирко Марич из "Осиека", у которого 7 голов.

В России Сердеров выступал за ЦСКА и "Анжи". "Интер" после семи туров занимает шестое место в таблице чемпионата Хорватии.


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Теги: Сердеров
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