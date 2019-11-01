Футболистка сборной Ямайки Тарания Кларк была убита в Кингстоне 31 ноября. Согласно сообщениям ямайских СМИ, 20-летняя спортсменка скончалась от ножевого ранения.
Инцидент произошел в четверг вечером после того, как полиция подтвердила спор между Кларк и еще одной женщиной. Девушки спорили по мобильному телефону, когда Кларк нанесли удар ножом. Тарания была доставлена в больницу, где врачи констатировали смерть девушки.
На клубном уровне Кларк выступала за ямайский клуб «Уотерхаус», где была капитаном. Тарания недавно окончила среднюю школу Эксельсиора и в январе должна была покинуть Ямайку: ей предстояло учиться в школе при Университете Дейтона во Флориде.
Sport24.ru
20-летняя футболистка сборной Ямайки скончалась от ножевого ранения
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