20-летняя футболистка сборной Ямайки скончалась от ножевого ранения

Футболистка сборной Ямайки Тарания Кларк была убита в Кингстоне 31 ноября. Согласно сообщениям ямайских СМИ, 20-летняя спортсменка скончалась от ножевого ранения.Инцидент произошел в четверг вечером после того, как полиция подтвердила спор между Кларк и еще одной женщиной. Девушки спорили по мобильному телефону, когда Кларк нанесли удар ножом. Тарания была доставлена в больницу, где врачи констатировали смерть девушки.На клубном уровне Кларк выступала за ямайский клуб «Уотерхаус», где была капитаном. Тарания недавно окончила среднюю школу Эксельсиора и в январе должна была покинуть Ямайку: ей предстояло учиться в школе при Университете Дейтона во Флориде.