Центральный полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов.
Как сообщает L’Equipe, за прогрессом 17-летнего игрока следят "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Атлетико". "Ренн" оценивает француза в 30 миллионов евро.
Камавинга — воспитанник академии "Ренна". В этом сезоне футболист провел за команду 16 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Sport24
"МЮ", "Барселона" и "Атлетико" следят за 17-летним игроком "Ренна". Он стоит 30 миллионов евро
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