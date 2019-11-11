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"МЮ", "Барселона" и "Атлетико" следят за 17-летним игроком "Ренна". Он стоит 30 миллионов евро

Центральный полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов.

Как сообщает L’Equipe, за прогрессом 17-летнего игрока следят "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Атлетико". "Ренн" оценивает француза в 30 миллионов евро.

Камавинга — воспитанник академии "Ренна". В этом сезоне футболист провел за команду 16 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Sport24


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Теги: Барселона Атлетико Ренн Манчестер Юнайтед
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