Представитель ультрас киевского "Динамо" Декстер заявил, что болельщики киевлян во время матча УПЛ с "Шахтером" имитировали звук сов, а не обезьян, как кто-то мог бы предположить.
"У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы.
Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные", — сказал Декстер в эфире передачи Спецкор на телеканале 2+2.
Напомним, что на 74-й минуте игры после фола на защитнике киевлян хавбек "Шахтера" Тайсон остро отреагировал на оскорбления на расовой почве с гостевой трибуны "Динамо", откуда доносилось обезьянье уханье. Он показал фанатам средний палец и пнул в их сторону мяч, а арбитр Николай Балакин остановил игру и увел команды в раздевалку. Тайсон и другой бразильский полузащитник "Шахтера" Дентиньо покинули поле в слезах. После того, как игроки вернулись на поле, судья сразу же показал Тайсону красную карточку за предыдущий эпизод.
Ультрас киевского "Динамо" — о расистском скандале: мы имитировали звук пятнистых сов
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