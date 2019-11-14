Бельгийский клуб отказался от Эменике через 2 месяца после подписания: 5 матчей, 0 голов

Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике остался без клуба. Всего два месяца назад он подписал контракт с "Вестерло" из второй по силе бельгийской лиги. Вчера, 15 ноября, было объявлено о расторжении соглашения.Эменике не впечатлил своей игрой в "Вестерло": за 5 матчей он не забил ни одного гола, в общей сложности проведя на поле около 150 минут.В клубе ожидали от 32-летнего нигерийца большего, но в итоге пришли к выводу, что экс-спартаковец не сможет вернуться на тот уровень, который от него хотят видеть.Эменике не может набрать форму после серьезной травмы, из-за которой он пропустил сезон-2018/19. В "Спартаке" он играл с 2011 по 2013 год и забил 24 гола в 51 матче. Ему также довелось поиграть за такие известные клубы, как "Олимпиакос", "Фенербахче" и "Вест Хэм".