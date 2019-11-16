Голкипер "Порту" Икер Касильяс поделился мнением о вручении индивидуальных наград в футболе.
"Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА. Лионель Месси — по версии ФИФА. Представьте, если Криштиану Роналду (который этого заслуживает) выиграет "Золотой мяч". Мне кажется, что критерии вручения наград в футболе не очень логичны, разве нет?" — написал Касильяс на своей странице в "Твиттере".
"Чемпионат"
Касильяс: критерии вручения личных наград в футболе не очень логичны
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