Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари претендует на пост главного тренера сборной Китая. Как сообщает Xinhua Sports, 71-летний тренер готов рассмотреть предложение возглавить азиатскую команду, которая на прошлой неделе осталась без тренера: Марчелло Липпи подал в отставку после поражения от Сирии (1:2) в матче квалификации ЧМ-2022.По информации СМИ, в пользу Сколари говорит тот факт, что он работал в Китае — тренировал "Гаунчжоу Эвергранд" с 2015 по 2017 годы. Немаловажным фактом также является то, что в Китае выступает ряд бразильских футболистов, которые в ближайшее время должны быть натурализованы.Сколари остается безработным с сентября 2019 года, когда он был уволен из "Палмейраса".