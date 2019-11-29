Бывший нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о любви к Милану, а также о готовности играть до 50 лет.
"Милан — это не мой второй город, это мой второй дом. У меня прекрасные воспоминания о времени, которое я провел там. Если есть проект, который меня мотивирует, я мог бы играть до 50 лет.
Я только закончил свое выступление за "Лос-Анджелес". Это было фантастически. Теперь есть два героя двух миров — я и Джузеппе Гарибальди", — сказал Ибрагимович.
Sport24.ru
Ибрагимович: Милан - мой второй дом. Если меня замотивируют, могу играть до 50 лет
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