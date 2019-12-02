Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, завоевавший свой шестой "Золотой мяч" в карьере, прокомментировал получение этой престижной награды.
"Я помню, как приехал в Париж в возрасте 22 лет на свою первую церемонию "Золотого мяча" со своими тремя братьями. Это было нечто невероятное. А сейчас, 10 лет спустя, вместе со своей женой и тремя детьми, братом и племянником, которые сопровождают меня, я переживаю другой момент, очень особенный для меня. Как сказала моя жена, я все это время никогда не переставал мечтать, не переставал хотеть расти и совершенствоваться с каждым днем, а также не переставал получать удовольствие от футбола.
Спасибо Господу, я могу заниматься тем, что я люблю, с тех пор, как мне был год или два, и Бог хочет, чтобы я провел еще несколько лет, получая от своего любимого дела удовольствие. Я прекрасно знаю, сколько мне лет, и потому такие моменты приносят еще больше радости, ведь я знаю, что окончание карьеры становится все ближе, и это тяжело осознавать. Повторюсь, у меня остается еще несколько лет, и сейчас мне кажется, что время летит и все происходит очень быстро. Надеюсь, что буду и дальше получать удовольствие от футбола, своей семьи, соперников и этой жизни", — цитирует Месси Marca.
Месси — первый в истории шестикратный обладатель "Золотого мяча", пять наград у его извечного соперника Криштиану Роналду. Никто другой не выигрывал приз более трех раз.
Sport24
Месси — о "Золотом мяче": окончание моей карьеры все ближе. Тем приятнее такие моменты
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