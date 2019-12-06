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Мартинес: Азар — это Майкл Джордан от футбола

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сравнил бельгийского вингера "Реала" Эдена Азара с, по мнению большинства, величайшим баскетболистом всех времен Майклом Джорданом.

"Я считаю, что Азар выиграет "Золотой мяч". То, что он сделал, — это на уровне "Золотого мяча", его всегда номинируют на эту награду. Он делал это в "Челси", во Франции. А иностранцу трудно быть в центре проекта, задача которого — выиграть чемпионат.

Азар — игрок последнего паса, это Майкл Джордан от футбола", — цитирует Мартинеса Goal.

После перехода в "Реал" из "Челси" за 100 млн евро Эден Азар провел за сливочных 13 официальных матчей, забив 1 гол и отдав 4 результативные передачи.

Sport24


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Теги: Мартинес Азар Сборная Бельгии
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