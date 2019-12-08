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Промес, Вейналдум и Ленс окажут финансовую помощь сборной Суринама

Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес, выступающий за "Аякс", окажет финансовую помощь сборной Суринама. Об этом сообщил главный тренер южноамериканской команды Дин Горре.

"Я уверен, что мы попадем в первую тройку КОНКАКАФ вместе со сборными Мексики и США. У нас несомненно есть шанс попасть на чемпионат мира в Катаре. И мы покажем хороший результат на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Мы пытаемся собрать средства в Голландии. Одно из того, что мы сделали, — спросили у футболистов, могут ли они чем-то помочь в проведении тренировочного сбора Суринама в Голландии. Свой вклад согласились внести Джермейн Ленс, Квинси Промес и Джорджиньо Вейналдум. К счастью, у ФИФА хотя бы есть деньги, чтобы оплачивать перелеты нашим игрокам", — приводит слова Горре Goal.com.

Sport24


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Теги: Промес Вейналдум
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