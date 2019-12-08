Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес, выступающий за "Аякс", окажет финансовую помощь сборной Суринама. Об этом сообщил главный тренер южноамериканской команды Дин Горре.
"Я уверен, что мы попадем в первую тройку КОНКАКАФ вместе со сборными Мексики и США. У нас несомненно есть шанс попасть на чемпионат мира в Катаре. И мы покажем хороший результат на Золотом кубке КОНКАКАФ.
Мы пытаемся собрать средства в Голландии. Одно из того, что мы сделали, — спросили у футболистов, могут ли они чем-то помочь в проведении тренировочного сбора Суринама в Голландии. Свой вклад согласились внести Джермейн Ленс, Квинси Промес и Джорджиньо Вейналдум. К счастью, у ФИФА хотя бы есть деньги, чтобы оплачивать перелеты нашим игрокам", — приводит слова Горре Goal.com.
Sport24
Промес, Вейналдум и Ленс окажут финансовую помощь сборной Суринама
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