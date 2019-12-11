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"Млада-Болеслав" подписал с Татаевым контракт на три года

"Млада-Болеслав" подписал с российским защитником Алексеем Татаевым контракт на сроком трм года.

Ранее чешский клуб объявил о подписании 21-летнего футболиста на полноценной основе.

Татаев является воспитанником "Краснодара". За первую команду "быков" он сыграл всего один матч. В сезоне-2016/17 он провёл на поле 90 минут во встрече Кубка России со "Спартаком" из Нальчика. Матч завершился победой "Краснодара" со счётом 2:0. В "Млада-Болеслав" защитник перешёл в январе текущего года на правах аренды, которая была рассчитана до конца декабря. В текущем сезоне 21-летний Татаев принял участие в 15 матчах на клубном уровне. На его счету 2 забитых мяча.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Млада Болеслав Татаев
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