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Джеррард близок к продлению контракта с "Рейнджерс"

Главный тренер "Глазго Рейнджерс" Стивен Джеррард дал понять, что близок к продлению контракта с шотландским клубом. Текущее трудовое соглашение рассчитано до 31 мая 2022 года.

"Клуб обратился ко мне по вопросу продления контракта где-то неделю, 10 дней назад. Для меня решение простое.

Я здесь счастлив. Я все также голоден до побед и намерен вернуть клубу славные времена, поэтому переговоры прошли в позитивном ключе", — цитирует Джеррарда The Mirror.

Sport24.ru


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Теги: Джеррард Рейнджерс
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