Защитник "Реала" Рафаэль Варан поделился мнением о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Ранее француз и португалец вместе играли в мадридском клубе.
"Роналду — удивительный человек и футболист. У меня нет слов, чтобы его описать. Он достиг чего-то экстраординарного: он сделал нормой невероятные достижения.
Больше нет слов, чтобы описать, насколько Криштиану удивительный. Он многому меня научил и очень поразил. Сколько раз я говорил себе, глядя на Роналду: "О, это потрясающе!" — цитирует Варана Onze Mondial.
Sport24
Варан: Роналду — удивительный человек и футболист. У меня нет слов, чтобы описать его
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